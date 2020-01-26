وزير الصحة: عززنا المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمنافذ البرية الليبية

وزير الصحة بالحكومة الموقتة، الدكتور سعد عقوب. (الإنترنت)

أكد وزير الصحة بالحكومة الموقتة، الدكتور سعد عقوب، تعزيز دور الحجر الصحي في المطارات والموانئ والمنافذ البرية الليبية لتمكينها من اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع احتمال انتشار الأوبئة في الأراضي الليبية.

وقال الوزير سعد عقوب الأحد «الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الوقائية ورفع حالة التأهب القصوى، والتي تشمل تعزيز نظام الترصد والمراقبة الصحية في المطارات والموانئ والمنافذ البرية تحسباً لأي اشتباه أو إصابة بمرض الإنفلونزا الموسمية».

وطمأن الوزير أن «كافة الوسائل الضرورية لمكافحة أي وباء متوافرة في ليبيا، وأن كل الإجراءات الضرورية ستتخذ في الوقت المناسب»، مشددا على «ضرورة اتخاذ إجراءات الحجر للأفراد القادمين من المناطق الموبوءة بالأمراض المعدية والحجر بالنسبة لوسائل النقل ومنح شهادات التطعيم الدولية وغيرها بهدف اتخاذ الاحتياطات الوقائية الضرورية، ولا سيما تعزيز اليقظة في نقاط العبور».

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ولفت وزير الصحة بالحكومة الموقتة إلى أن هذه التوجيهات تأتي «ضمن إطار الدعم وتوحيد الجهود وانتظام سير العمل، وتطوير نظم الطوارئ والخدمات بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة المهنية والصحية».