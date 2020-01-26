«تسييري سرت» يوافق على إنشاء صندوق إعمار وتنمية المدينة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 يناير 2020, 01:04 مساء
رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، (أرشيفية: الإنترنت)

اعتمد رئيس المجلس التسييري ببلدية سرت، سالم عامر سالم، مقترحا مقدما من مدير مكتب التخطيط المهندس عمار العباني بإنشاء صندوق إعمار وتنمية سرت.

وأوضح المجلس البلدي سرت، الأحد، أن الموافقة على الصندوق «للاستفادة من الدعم الدولي والصناديق السيادية وميزانية التنمية لدعم مشاريع إعادة الإعمار والتنمية المكانية بالبلدية»، وفق صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»

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وحسب رسالة نشرها المجلس البلدي سرت، فقد جرى إحالة المقترح إلى وزارة الحكم المحلي التابعة للحكومة الموقتة لعرضه على مجلس الوزراء.

ويوم الثلاثاء الماضي، أصدرت الحكومة الموقتة قرارا بتسمية سالم عامر رئيسا للمجلس التسييري لبلدية سرت، وذلك بعد سيطرة قوات القيادة العامة على سرت في السادس من يناير الجاري.

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