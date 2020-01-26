«تعليم الوفاق» تستطلع مخاوف طلاب الثانوية العامة في جلسة حوارية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 يناير 2020, 11:54 صباحا
طلاب الثانوية العامة في إحدى لجان الامتحانات العام الماضي. (أرشيفية: وزارة التعليم)

تنظم وزارة التعليم بحكومة الوفاق الأحد جلسة حوارية للاستماع إلى مطالب طلاب الشهادة الثانوية ببلديات طرابلس.

وحسب وزارة التعليم بحكومة الوفاق فإن الجلسة التي من المقرر عقدها بمسرح مدرسة الحرية بشارع الجمهورية تهدف إلى «التعرف على مخاوف واهتمامات الطلاب، التباحث حول أسئلة وترتيبات الامتحانات»، وفق الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ووجهت الوزارة الدعوة إلى كافة أولياء أمور الطلبة والسادة المعلمين ومراقبي التعليم ومديري المؤسسات التعليمية بالمنطقة، ورؤساء وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالتعليم والمعلم وكل المهتمين بالشأن التعليمي للمشاركة.

وفي منتصف هذا الشهر، وخلال مقابلة مع وكيل وزارة التعليم، عادل جمعة، اشتكى وفد من طلاب الشهادة الثانوية في مدارس بلديات طرابلس من عدم استكمال المقررات الدراسية والترتيبات التي أعدتها الوزارة لامتحانات الفترات ونهاية العام الدراسي.

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