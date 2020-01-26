توزيع صكوك الميزانية التشغيلية على مدارس صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 يناير 2020, 08:22 صباحا
مسؤولون في مراقبة التعليم ببلدية صبراتة. (وزارة التعليم)

أعلنت مراقبة تعليم صبراتة توزيع صكوك الميزانية التشغيلية على 79 مدرسة تابعة لها.

وذكر مراقب التعليم في صبراتة، علي عمر يحيى، أن المراقبة سلمت الصكوك لمديري المؤسسات التعليمية التابعة للمراقبة، حسب الصفحة الرسمية لوزارة التعليم بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشار إلى أن المراقبة عقدت اجتماعا موسعا مع مديري المدارس، جرى خلاله تأكيد ضرورة الالتزام والتقيد ببنود الصرف المحددة في المادة (40) من لائحة تنظيم المؤسسات التعليمية، لضمان صرفها في الأوجه المخصص لها والمعتمدة من الوزارة.

وحسب ما جاء في نص المادة (40) بأن الميزانية خصصت للإنفاق على أعمال النظافة والصيانة الخفيفة الطارئة، وتوفير مواد الامتحانات، وسداد إيجارات النقل وتوفير مستلزمات النشاط المدرسي والهدايا التشريعية للطلاب. وأكد أن هذه الميزانية ستساعد مديري المؤسسات التعليمية في معالجة عديد الصعوبات التي تواجههم.

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