ميناء بنغازي يستقبل 100 حاوية بضائع وحوالي 22 ألف طن سكر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 يناير 2020, 12:12 صباحا
أحد عمال ميناء بنغازي أثناء إنزاله لحمولة السفينتين، 25 يناير 2020. (صفحة الميناء على فيسبوك)

أعلنت إدارة ميناء بنغازي البحري، مساء السبت، دخول سفينتي شحن على متنهما سلعًا وبضائعًا إلى جانب كميات كبيرة من مادة السكر.

وقال الناطق باسم إدارة الميناء، مفتاح الشهيبي، إن الميناء استقبل أمس السبت، السفينة «حنا» الوكيل الملاحي لشركة «الأفق اللامع» للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 21 ألفًا و949 طنًا من السكر إلى جانب سفينة نقل الحاويات «قريتا» الوكيل الملاحي لشركة «الدليل» للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 100 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

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وكان الميناء استقبل في الساعات الأولى من صباح السبت، سفينة نقل الحاويات «أماندا أف»، الوكيل الملاحي لشركة ميدترينيان للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 482 حاوية محملة بكل السلع والبضائع المختلفة، والسفينة «كنت شيب إيكو» الوكيل الملاحي لشركة البحر المتوسط للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها عدد 303 حاويات بضائع وسلع مختلفة.

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