إصابة 3 أشخاص في قصف جوي على مقهى بمصحة الصفوة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 يناير 2020, 09:18 مساء
أعلن المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمين الهاشمي، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إصابة ثلاثة أشخاص جراء قصف جوي على مقهى ملاصق لمصحة الصفوة في منطقة الهضبة أحدهم إصابته خطيرة، كما أُصيب شخص داخل سيارة بمنطقة عوادة.
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