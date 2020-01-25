إصابة 3 أشخاص في قصف جوي على مقهى بمصحة الصفوة

أعلن المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمين الهاشمي، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إصابة ثلاثة أشخاص جراء قصف جوي على مقهى ملاصق لمصحة الصفوة في منطقة الهضبة أحدهم إصابته خطيرة، كما أُصيب شخص داخل سيارة بمنطقة عوادة.