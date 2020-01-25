بلدية طبرق تشكل لجنة طوارئ لرصد مرض الإنفلونزا الموسمية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 25 يناير 2020, 08:27 مساء

كشف مروان يونس، الناطق باسم بلدية طبرق، تشكيل لجنة طوارئ لرصد مرض الإنفلونزا الموسمية ومكافحته تتكون من الصحة والتعليم وصحة المجتمع والمركز الطبي ومديرية الأمن والحرس البلدي والزراعة والثروة الحيوانية والبحرية والمياه والصرف الصحي.

وبحسب يونس، جاء تشكيل اللجنة بعد انتشار مرض الإنفلونزا الموسمية بمدينة البيضاء ودخول بعض الحالات العناية الفائقة، لافتًا إلى إعداد خطة استباقية لمكافحة المرض من خلال توفير الأمصال اللازمة.

جاء ذلك خلال اجتماع صباح اليوم السبت ضم رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، مع عدد من الجهات بالمدينة؛ لبحث الاستعدادات الكفيلة بمنع انتشار الإنفلونزا الموسمية بالبلدية.

وأفاد مروان يونس الناطق باسم بلدية طبرق «بوابة الوسط»، بأن الاجتماع الذي عُـقد بمقر بلدية طبرق جاء بناء على طلب من بوالخطابية.

وأكد مستشفى الثورة التعليمي المركزي بمدينة البيضاء، الخميس الماضي، دخول ثماني حالات مصابة بالإنفلونزا الموسمية إلى العناية الفائقة بالمستشفى، مشيرًا إلى أن «الوضع تحت السيطرة».

وأوضح المكتب الإعلامي بالمستشفى إلى «بوابة الوسط» أنه جرى إغلاق الغرف وإيقاف استقبال حالات مرضية أخرى، وإعلان حالة الطوارئ لفتح جميع العيادات بمدينة البيضاء وضواحيها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الخمسي: لهذا السبب سيرتبك منتخب ليبيا
رياضة محلية
فيديو: الصين تسابق الزمن لبناء مستشفى في 6 أيام لعلاج مرضى فيروس «كورونا»
دولى
غسان سلامة: رصدنا 50 خرقًا لهدنة وقف إطلاق النار.. ومؤتمر برلين «لم يمنع» توريد ...
ليبيا
أبو عرابة: نحتاج إلى دعم الدولة.. ولا إعمار لتاورغاء دون أهلها وشبابها
ليبيا
مصير غامض ينتظر المرتزقة الأجانب في حرب طرابلس
ليبيا
«مسار جنيف».. هل يشكل فرصة جديدة لحل الأزمة على طاولة ليبية
ليبيا
جريدة الوسط: «برلين».. عودة إلى العملية السياسية أم مربع «الصخيرات»؟
ليبيا
السجن 19 عاما لمصطفى الإمام المتهم الثاني في «هجوم بنغازي»
ليبيا
في العدد 218 من جريدة «الوسط»: مصير «المرتزقة» وأوجاع النازحين من «أبوسليم» إلى ...
ليبيا
«المركزي» بالبيضاء يرد على تصريحات المشري بشأن الدين العام
ليبيا
رونالدو يسجل رقما مميزا في فوز يوفنتوس على روما في كأس إيطاليا
رياضة عالمية
«فرانس برس»: السفارة السعودية تنفي علاقتها بقرصنة هاتف مالك جريدة واشنطن بوست
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ثروة مليارديرات العالم تفوق ما يملكه 60% من الشعوب