ضبط كميات «كبيرة» من المواد المخدرة بمنطقة بوهديمة في بنغازي

مقر مديرية أمن بنغازي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت، ضبط كميات كبيرة من الخمور والمخدرات والحبوب المهلوسة بعد مداهمة مقر للإتجار بتلك المواد في منطقة بوهديمة، لافتة إلى أنه جارٍ ملاحقة المتهمين الذين لاذوا بالفرار أثناء المداهمة.

وأوضحت المديرية أن وحدة التحري والقبض بقسم شرط النجدة التابع لها، داهمت مقرًّا للمثابة الثورية سابقًا في منطقة بوهديمة استولى عليه مجموعة من تجار المخدرات وحولوه إلى مقر للإتجار بتلك المواد، حسب بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ أيضا مداهمة أوكار مروجي الممنوعات في بنغازي

ولفتت إلى أن عملية المداهمة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، فيما لاذ المتهمون بالفرار بعد مشاهدة الشرطة، مؤكدة أن القبض عليهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم «مسألة وقت»، خاصة في ضوء امتلاك قسم الشرطة أسماءهم بالكامل.

كمية من مخدر الحشيش ضبطتها مديرية أمن بنغازي، 25 يناير 2020. (صفحة المديرية على فيسبوك)

كمية من مخدر الحشيش ضبطتها مديرية أمن بنغازي، 25 يناير 2020. (صفحة المديرية على فيسبوك)

كمية من مخدر الحشيش ضبطتها مديرية أمن بنغازي، 25 يناير 2020. (صفحة المديرية على فيسبوك)

كمية من مخدر الحشيش ضبطتها مديرية أمن بنغازي، 25 يناير 2020. (صفحة المديرية على فيسبوك)

كمية من مخدر الحشيش ضبطتها مديرية أمن بنغازي، 25 يناير 2020. (صفحة المديرية على فيسبوك)