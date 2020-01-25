مستشفى الثورة ينفي وفاة إحدى الحالات المصابة بالإنفلونزا الموسمية بالبيضاء

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | السبت 25 يناير 2020, 06:20 مساء
مستشفى الثورة التعليمي المركزي في مدينة البيضاء. (الإنترنت)

نفى مدير عام مستشفى الثورة التعليمي المركزي عبد الرحيم مازق، المعلومات المتداولة حول وفاة إحدى الحالات المصابة بالإنفلونزا الموسمية بالمستشفى بمدينة البيضاء.

وأوضح مازق، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن حالة الوفاة سجلت بقسم النساء والولادة، مؤكدا أن هناك ثماني حالات مستقرة جرى أخذ عينات منها وسيتم إرسالها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لمعرف نوع الإنفلونزا، داعيا الجميع إلى استقصاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم بث الرعب عند المواطنين.

مستشفى «الثورة» بالبيضاء: 8 حالات إنفلونزا بالعناية الفائقة والوضع تحت السيطرة‎

وكان مستشفى الثورة التعليمي المركزي بمدينة البيضاء، أكد الخميس الماضي، دخول ثمانية حالات مصابة بالإنفلونزا الموسمية إلى العناية الفائقة بالمستشفى، مشيرا إلى أن «الوضع تحت السيطرة».

وأوضح المكتب الإعلامي بالمستشفى إلى «بوابة الوسط»، في حينها أنه جرى إغلاق الغرف وإيقاف استقبال حالات مرضية أخرى، وإعلان حالة الطوارئ لفتح جميع العيادات بمدينة البيضاء وضواحيها.

ودعا مستشفى الثورة التعليمي المركزي المواطنين في حال وجود أي أعراض جانبية معلومة للإنفلونزا التوجه لأقرب مركز صحي.

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