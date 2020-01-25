السوق الموازية: خسائر أسبوعية كبيرة للدولار واليورو أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 يناير 2020, 12:05 مساء

حققت العملات الدولية خصوصا العملتين الأميركية والأوروبية خسائر أسبوعية كبيرة أمام الدينار الليي في السوق الموازية، فقد فقد الدولار 22 قرشا ليهبط سعره إلى 4.51 دينار اليوم السبت ، مقابل 4.73 دينار السبت الماضي.

كذلك خسرت العملة الأوروبية الموحدة عشرين قرشا لتنخفض إلى 4.90 دينار مقابل 5.10 دينار خلال الفترة نفسها.

أما العملة البريطانية فقد فقدت عشرة قروش، إذ تراجعت اليوم إلى 5.85 دنيار للجنيه الإسترليني الواحد، مقابل 5.95 دينار السبت الماضي. والأمر نفسه حدث على صعيد العملتين التركية والتونسية، إذ انخفضت الليرة إلى 0.76 دينار، مقابل 0.78 دينار، والدينار التونسي إلى 1.95 دينار مقابل 1.63 دينار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فيديو: الصين تسابق الزمن لبناء مستشفى في 6 أيام لعلاج مرضى فيروس «كورونا»
دولى
غسان سلامة: رصدنا 50 خرقًا لهدنة وقف إطلاق النار.. ومؤتمر برلين «لم يمنع» توريد ...
ليبيا
أبو عرابة: نحتاج إلى دعم الدولة.. ولا إعمار لتاورغاء دون أهلها وشبابها
ليبيا
مصير غامض ينتظر المرتزقة الأجانب في حرب طرابلس
ليبيا
«مسار جنيف».. هل يشكل فرصة جديدة لحل الأزمة على طاولة ليبية
ليبيا
جريدة الوسط: «برلين».. عودة إلى العملية السياسية أم مربع «الصخيرات»؟
ليبيا
السجن 19 عاما لمصطفى الإمام المتهم الثاني في «هجوم بنغازي»
ليبيا
في العدد 218 من جريدة «الوسط»: مصير «المرتزقة» وأوجاع النازحين من «أبوسليم» إلى ...
ليبيا
«المركزي» بالبيضاء يرد على تصريحات المشري بشأن الدين العام
ليبيا
رونالدو يسجل رقما مميزا في فوز يوفنتوس على روما في كأس إيطاليا
رياضة عالمية
«فرانس برس»: السفارة السعودية تنفي علاقتها بقرصنة هاتف مالك جريدة واشنطن بوست
عربى
غوتيريس: اتفاق برلين «قوي جدا» فيما يتعلق بحظر توريد الأسلحة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فيديو: الصين تسابق الزمن لبناء مستشفى في 6 أيام لعلاج مرضى فيروس «كورونا»