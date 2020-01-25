غيوم في الغالب وسماء صافية أحيانا.. تعرف على حالة الطقس في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 يناير 2020, 09:24 صباحا

يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس غائم، اليوم السبت، في طرابلس، طيلة ساعات النهار، بدرجة حرارة عظمى 24°م، أما في الليل، فمن المتوقع أن يكون الطقس ضبابياً، وتصل درجة الحرارة الصغرى إلى 13°م.

تنبؤات حالة الطقس التي نشرها موقع «طقس العرب» المتخصص، تتوقع كذلك أن يكون طقس بنغازي، اليوم، صافياً مع ظهور بعض السحب المُتفرقة على فترات، وتكون درجة الحرارة العظمى 17°م. أما الأجواء في بنغازي ليلا، فمن المرجح أن تشهد غيوما، وتكون درجة الحرارة الصغرى 9°م.

وإلى سيدي خليفة، يتوقع أن الطقس نهاراً صافياً مع ظهور بعض السحب المُتفرقة على فترات وتكون درجة الحرارة العظمى 15°م، أما في المساء، فيتوقع أن يكون الطقس غائماً في الغالب، وتكون درجة الحرارة الصغرى 8°م، وفي سبها، يتوقع أن يسود طقس غائم في الغالب، وتكون درجة الحرارة العظمى 22°م، وفي الليل، تستمر الغيوم، مع درجة حرارة صغرى 10°م.

أما في تازربو، يتوقع أن يكون الطقس نهاراً صافياً مع ظهور بعض السحب المُتفرقة على فترات وتكون درجة الحرارة العظمى 19°م، وبحلول الليل، تشهد أجواء الواحة طقسا غائما جزئيا، وتصبح درجة الحرارة الصغرى 5°م. السماء الصافية طيلة النهار مشهد يتوقعه خبراء الأرصاد لطقس طبرق، اليوم، بدرجة حرارة عظمى 16°م، لكن في الليل، يحل طقس غائم جزئياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 9°م.

وفي يفرن، يرجح أن يكون الطقس نهاراً غالباً غائماً وتكون درجة الحرارة العظمى 22°م، أما في المساء، يكون الطقس ليلاً غائماً كلياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 13°م.

وختاما، يسود في الجفارة، طقس غائم نهاراً في الغالب، وتكون درجة الحرارة العظمى 24°م، وفي المساء يكون الطقس ضبابياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 13°م.

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