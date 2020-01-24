لجنة تقصي الأهلة: الأحد أول أيام جمادى الآخرة

أعلنت لجنة تقصي الأهلة والمواقيت باللجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية الليبية، أن بعد غدٍ الأحد 26 يناير 2020، هو أول أيام شهر جمادى الآخر 1441.
وبحسب بيان للجنة اليوم، فإن غداً السبت هو المتمم لشهر جمادى الأولى 1441.
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