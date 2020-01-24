ميركل تدعو إلى بذل مزيد الجهود لترسيخ وقف إطلاق النار «الهش» في ليبيا

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. (أرشيفية: الإنترنت).

شددت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الجمعة، على «ضرورة بذل مزيد الجهود لجعل وقف إطلاق النار الهش في ليبيا راسخًا»، وكشفت أن مجلس الأمن الدولي «سيصادق» على المواد المعتمدة في مؤتمر برلين حول ليبيا.

وأشارت ميركل خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس التركي رجب إردوغان في اسطنبول، إلى «أهمية دعم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج على الجهود المبزولة لوقف إطلاق النار» معربة عن أملها في هذا الصعيد أن يتخذ القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر خطوات «إيجابية»، حسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

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وتحدثت ميركل عن إمكانية اجتماع اللجنة العسكرية في ليبيا بمبادرة من المبعوث الأممي غسان سلامة، وأكدت «انتهاك وقف إطلاق النار في ليبيا بين الحين والآخر»، وشددت على أن مجلس الأمن الدولي سيوافق على البنود الـ 55 لمؤتمر برلين حول ليبيا.

يشار إلى أن مؤتمر برلين انعقد الأحد الماضي، بمشاركة 12 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية، وكان أبرز بنود بيانه الختامي، ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار المعلن بمبادرة تركية روسية، والالتزام بالامتناع عن التدخل في الصراع المسلح، أو في الشأن الداخلي الليبي، واحترام حظر توريد الأسلحة الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 1970 للعام 2011 وتنفيذه.