انقطاع الكهرباء عن منطقتي السواني والناصرية بعد سرقة 2600 متر أسلاك

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن انقطاع التيار عن جزء من منطقة السواني، نتيجة اعتداء عدد من اللصوص على خط النقل عبد الكبير، ضغط عالي فرعية الإطارات بدائرة توزيع السواني بالجفارة، وسرقة أسلاك تقدر بمسافة 900 متر.

وبحسب بيان للشركة اليوم ، تم الاعتداء أيضا على خط ضغط عالي المعمورة من 30 الجمال، الذي يغذي نحو محولين بدائرة توزيع الناصرية، وسرقة أسلاك تقدر بمسافة 1700 متر، مما تسبب في انقطاع الكهرباء عن جزء من منطقة الناصرية.

انقطاع الكهرباء عن منازل في الخمس بعد سرقة خط الخزايني

وأوضحت الشركة أن هذه الظاهرة عادت من جديد وبشكل مستمر، رغم ضبط الجهات الأمنية للعديد من المجرمين في فترات ماضية، «ناشدت الشركة الجهات الأمنية أكثر من مرة عن سرقة الأسلاك الكهربائية التي تزداد يوماً بعد يوم خاصة في مناطق الجفارة وزليتن والحي الصناعي، ما أدى إلى حرمان العديد من المواطنين من التيار الكهربائي لعدة أيام».

ودعت الشركة كافة الجهات الاعتبارية بضرورة التدخل العاجل لمحاربة هذه الظاهرة المشينة بشكل حازم وبكل الوسائل الممكنة.