لودريان وبن زايد يؤكدان ضرورة تنفيذ «الأولويات المحددة» في مؤتمر برلين

أكد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، جان إيف لودريان، ونظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، ضرورة تنفيذ الأولويات المحددة في مؤتمر برلين المنعقد في 19 يناير الحالي على وجه السرعة.

وبحسب بيان للخارجية الفرنسية، فإن اللقاء الذي عقد أمس في فرنسا، أكد ضرورة التركيز على استهلال الحوار الداخلي الليبي الذي يضم أيضًا كلّ البلدان المجاورة لليبيا وجميع شركائها الإقليميين.

وبحث الوزيران كل ما تعلق بشأن الأزمات الإقليمية، خاصة الوضع المتعلق بإيران والوضع في الخليج العربي.

وانعقد في 19 يناير الحالي المؤتمر الدولي حول ليبيا في العاصمة الألمانية برلين، والذي دعا من خلاله قادة أبرز الدول المعنية بالنزاع في ليبيا إلى وقف العمليات القتالية والتزام «وقف دائم لإطلاق النار».

وأورد البيان الختامي الذي صدر إثر المؤتمر الدولي «ندعو جميع الأطراف المعنيين إلى مضاعفة جهودها من أجل وقف دائم للعمليات القتالية وخفض التصعيد ووقف دائم لإطلاق النار»، وفق «فرانس برس».