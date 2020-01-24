ميتسوتاكيس: الاتحاد الأوروبي لن يوافق على حل سياسي في ليبيا ما لم يُلغى «الاتفاق البحري» مع تركيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 يناير 2020, 07:06 مساء
رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس. (أرشيفية: الإنترنت).

قال رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الخميس، إن «الاتحاد الأوروبي لن يوافق على حل سياسي للصراع الدائر في ليبيا ما لم يتم إلغاء الاتفاق البحري مع تركيا»، في إشارة إلى مذكرتي التفاهم التي وقعتهما حكومة الوفاق مع تركيا في 27 نوفمبر الماضي بشأن مجالات الصلاحية البحرية، والتعاون الأمني والعسكري.

وأضاف ميتسوتاكيس خلال كلمته بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا «أوضحت تمامًا لجميع الأطراف المعنية أنه لن يكون هناك حل سياسي في ليبيا يوافق عليه الاتحاد الأوروبي ما لم يُلغ الاتفاق»، وأشار إلى أن هذا «الاتفاق وُقِع مقابل الدعم العسكري التركي لحكومة الوفاق»، وأوضح  أن «مجلس النواب الليبي لم يقره،»، حسب موقع «دويتشه فيله».

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وكان رئيس الوزراء اليوناني قد حذر في 17 يناير الجاري عشية انعقاد مؤتمر برلين، من أن بلاده «سترفض داخل الاتحاد الأوروبي أي اتفاق سلام في ليبيا إذا لم تلغ الاتفاقات بين أنقرة وحكومة طرابلس»، ولفت إلى أن استبعاد اليونان من حضور قمة برلين «خطأ».

يشار إلى أن اليونان طالبت الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بإدانة مذكرة التفاهم بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، والتي وصفتها بأنها «تزعزع السلام والاستقرار في المنطقة»، وطردت السفير الليبي بسبب «عجزه عن الكشف عن تفاصيل المذكرة» حسب تبرير وزير خارجيتها نيكوس ديندياس.

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