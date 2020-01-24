رفع القدرة الإنتاجية لمستودع الزاوية.. وتوزيع 123 ألف أسطوانة غاز في 9 أيام

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 يناير 2020, 10:41 صباحا
مستودع الزاوية النفطي، (أرشيفية: البريقة للنفط)

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط رفع القدرة الإنتاجية لمستودع الزاوية النفطي، من خلال العمل في فترتين صباحية ومسائية، إضافة إلى ورديات ليلية، لتوفير الغاز للمواطنين.

وأشارت الشركة إلى توزيع المستودع أكثر من 123 ألف أسطوانة غاز طهي خلال الفترة من 14 وحتى 23 يناير الجاري، وذلك من نقطة التوزيع به، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

ولفتت إلى أن المستودع وزع في يوم 14 يناير وحده 30 ألف أسطوانة على موزعي المناطق الغربية والجبلية ومناطق غرب طرابلس، منوهة باستمرار بيع الأسطوانة بالسعر الرسمي وهو ديناران للواحدة وزن 11 كيلوغراما، و2.5 دينار للأسطوانة 15 كيلوغراما.

وأصدرت الشركة أمس بيانا أكدت فيه تغطية مستودع «الهاني» للغاز في طرابلس حاجة السوق المحلية من غاز الطهي بـ16 ألف أسطوانة غاز يوميا، ودعت المواطنين إلى «عدم الانجرار وراء شائعات نقص الغاز».

وشددت شركة البريقة على أن المستودع ينتج الكميات الكافية من غاز الطهي لإشباع حاجات السوق المحلي المتزايدة على الغاز في المنطقة الغربية، منوهة بأن الأجهزة الأمنية والضبطية بالعاصمة طرابلس تتابع شاحنات غاز الطهي منذ انطلاقها من المستودع إلى مراكز البيع، وحذرت من بيع الغاز في السوق السوداء.

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