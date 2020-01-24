سيالة: التهديدات بقصف الطيران المدني «جريمة حرب مبيتة»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 يناير 2020, 02:17 صباحا
سيالة خلال الاجتماع الوزاري في بكين لتنفيذ توصيات قمة «الصين - أفريقيا»، 25 يونيو 2019. (خارجية الوفاق)

قال وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، إن «تهديدات الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري بقصف الطيران المدني جريمة حرب مبيتة وخرقًا واضحًا للمواثيق والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني».

وأضاف الوزير في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن الدولي ونقلتها صفحة «خارجية الوفاق» على موقع «فيسبوك»، الخميس، :« نضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته حال تعرض الطيران المدني لأي اعتداء» من قبل قوات القيادة العامة، وشدد على «مبدأ عدم الإفلات من العقاب لكل من يعرض الملاحة الجوية والمطارات المدنية للخطر»

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وأوضح أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق «يذكر الجميع بمسؤولياته أمام حماية المنشآت المدنية وبمسار برلين القاضي بالعمل على تثبيت الهدنة وتطويرها».

وكان الناطق الرسمي باسم القيادة العامة أعلن أول من أمس الأربعاء، تفعيل الحظر الجوي فوق طرابلس «بالكامل»، لافتًا إلى أن منطقة الحظر  تبدأ من أسفل غريان إلى جنوب شرق ترهونة وصولًا إلى شاطئ البحر، وتضم بذلك مطار معيتيقة.

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