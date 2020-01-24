وكيل «تعليم الوفاق» يتابع تسليم الملاك الوظيفي للمراقبات المتأخرة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 يناير 2020, 01:04 صباحا
عادل جمعة خلال متابعته لتسليم الملاك الوظيفي بالمراقبات المتأخرة، 23 يناير 2020. (تعليم الوفاق).

زار وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة مساء الخميس، اللجان الفنية المكلفة بمراجعة واعتماد الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية بمقرها بإدارة الاحتياط العام، لمتابعة تسليم الملاك الوظيفي للمراقبات التعليمية المتأخرة.

وقال مدير إدارة الاحتياط العام ورئيس اللجنة الدكتور أبوبكر الهاشمي، إن أعمال المراجعة والمطابقة والتأكد من الشروط تتم بشكل يومي وخلال فترتين، لافتًا إلى أن الملاحظات تحال للمراقبة بشكل إلكتروني لتعديلها، حسب بيان منشور على صفحة وزارة التعلم بموقع «فيسبوك».

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وأكد الهاشمي أن إدارة الاحتياط «لن تسمح بوجود أخطاء في التسكين ووجود تشوهات تربوية بملاك أي مؤسسة تعليمية»، فيما أوضح عضو لجنة مراجعة واعتماد الملاك الوظيفي الدكتور جمال ندير، أن الفريق الإحصائي يعكف علي إعداد جملة من المؤشرات لكل مراقبة تعليمية بعد مراجعتها واعتمادها ما يساعد الوزارة في اتخاد قرارتها.

من جانبه، كشف وكيل وزارة التعليم خلال لقائه باللجان عن التنسيق لعقد لقاء بين اللجنة الرئيسية لمراجعة واعتماد الملاك الوظيفي واللجان الفنية للتعرف على كافة الملاحظات وإعداد تقرير تفصيلي يعرض خلال اجتماع الوزارة القادم مع مراقبي التعليم.

يشار إلى أن أمس الخميس كان الموعد النهائي لاستلام الملاك الوظيفي للمراقبات المتأخرة، وذلك بعدما سلمت مراقبات سوق الجمعة ، زليتن ، الحرابة ، تاورغاء ، الزاوية المركز ملاكها الوظيفي إلى جهات الاختصاص.

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