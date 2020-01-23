مديرية أمن بني وليد تنشر دورياتها لتأمين وسط المدينة

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الخميس 23 يناير 2020, 10:28 مساء
إحدى الدوريات التابعة لمديرية أمن بني وليد. (الإنترنت)

نشرت مديرية أمن بني وليد، اليوم الخميس، دوريات أمنية من مختلف الأقسام والوحدات التابعة لها من أجل تأمين مجموعة من الشوارع والمفترقات العامة ووسط المدينة.

وقال مدير المكتب الإعلامي ببلدية بني وليد، عبدالمنعنم الساعدي، لـ«بوابة الوسط» إن الدوريات الأمنية قامت بتنظيم حركة السير داخل المدينة بداية من جزيرة الجسر مرورا بجزيرة المستشفى ومنها إلى مفترق محطة وقود الغطاس ومنها إلى تقاطع سوق الخضار.

وأضاف الساعدي أن مديرية أمن بني وليد كلفت دوريات من قسم المرور وقسم النجدة الأولى بالتمركز بجزيرة الجسر لتوجيه الشاحنات الكبيرة لتفادي الازدحام.

وذكر الساعدي أن الدوريات المنتشرة سواء الثابتة أو الراجلة تهدف إلى تأمين الشوارع المزدحمة بالمواطنين خاصة شوارع وسط المدينة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوينغ: طائرات 737 ماكس لن تعاود التحليق قبل شهر مايو بعد تسببها في خسارة أكثر من...
اقتصاد
رونالدو يسجل رقما مميزا في فوز يوفنتوس على روما في كأس إيطاليا
رياضة عالمية
50 ألف دينار دعما للملاكمين بريبش والزناد
رياضة محلية
مشادة بين الرئيس الفرنسي والشرطة الإسرائيلية (فيديو)
دولى
رئيس هيئة الأركان الفرنسية: قتل سليماني في العراق «لم يكن فكرة جيدة»
دولى
«فرانس برس»: السفارة السعودية تنفي علاقتها بقرصنة هاتف مالك جريدة واشنطن بوست
عربى
غوتيريس: اتفاق برلين «قوي جدا» فيما يتعلق بحظر توريد الأسلحة
ليبيا
ليبيا تصطدم بمصر في الطريق إلى كأس العالم 2022
رياضة محلية
باشاغا يعلق على مخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا
ليبيا
آلية عزل الرئيس الأميركي بين محاكمتي ترامب وكلينتون
دولى
وزير خارجية تركيا يدعو حفتر إلى العودة للحل السياسي
ليبيا
جرائد فرنسية ترصد أبرز «ثغرات» تفاهمات برلين
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء يتحدثون عن سر طول عمر الإنسان