مديرية أمن بني وليد تنشر دورياتها لتأمين وسط المدينة

إحدى الدوريات التابعة لمديرية أمن بني وليد. (الإنترنت)

نشرت مديرية أمن بني وليد، اليوم الخميس، دوريات أمنية من مختلف الأقسام والوحدات التابعة لها من أجل تأمين مجموعة من الشوارع والمفترقات العامة ووسط المدينة.

وقال مدير المكتب الإعلامي ببلدية بني وليد، عبدالمنعنم الساعدي، لـ«بوابة الوسط» إن الدوريات الأمنية قامت بتنظيم حركة السير داخل المدينة بداية من جزيرة الجسر مرورا بجزيرة المستشفى ومنها إلى مفترق محطة وقود الغطاس ومنها إلى تقاطع سوق الخضار.

وأضاف الساعدي أن مديرية أمن بني وليد كلفت دوريات من قسم المرور وقسم النجدة الأولى بالتمركز بجزيرة الجسر لتوجيه الشاحنات الكبيرة لتفادي الازدحام.

وذكر الساعدي أن الدوريات المنتشرة سواء الثابتة أو الراجلة تهدف إلى تأمين الشوارع المزدحمة بالمواطنين خاصة شوارع وسط المدينة.