اختتام دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الخميس 23 يناير 2020, 10:22 مساء
الدورة التدريبية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة طبرق. (صفحة البلدية على فيسبوك)

اختتمت مساء اليوم الخميس بفندق دار السلام في طبرق دورة «T O T» لأعضاء هيئة التدريس بجامعة طبرق تحت إشراف مركز البحوث التابع للجامعة وبرعاية إحدى الشركات المتخصصة.

وقال مدرب الدورة مدير إدارة المتابعة وضمان الجودة ببلدية طبرق، مسعود الوهراني، لـ«بوابة الوسط» إن دورة «T O T» تستهدف إعداد وتدريب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة واطلاعهم على الوسائل والأساليب الحديثة للتدريس والتدريب للاستفادة منهم في تدريب الموارد البشرية داخل بلدية طبرق.

وأضاف الوهراني أن الدورة التدريبية استمرت على مدى ثلاثة أيام وجرى تنظيمها بالتنسيق بين جامعة طبرق والمجلس التسييري للبلدية بعد توقيع اتفاقية التوأمة وتبادل الخبرات في كافة المجالات بين الجامعة والبلدية.

وذكر الوهراني أن الدورة التدريبية استهدفت 26 عضوا بهيئة التدريس من كليات جامعة طبرق الذين جرى تكريمهم في ختام الدورة بحضور رئيس المجلس التسييري للبلدية فرج بوالخطابية، وعضو المجلس عبدالكريم بوطابونة، ورئيس الجامعة الدكتور حسن علي.

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