القبض على عدد من الأشخاص بمداهمة مصنع للخمور في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الخميس 23 يناير 2020, 09:22 مساء
المواد المستخدمة في صناعة الخمور والتي عثر عليها عند مداهمة المنزل. (الإنترنت)

ألقت عناصر قسم البحث الجنائي بمديرية أمن أجدابيا القبض على عدد من الأشخاص يقومون بصناعة خمور محلية في منزل بأحد الأحياء السكنية بالمدينة، حسب ما نشرته المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وقالت مديرية أمن أجدابيا إن مداهمة المنزل جرت فور استئذان النيابة العامة وإعداد محضر التحريات بعد التأكد من معلومات وردت من أعضاء وحدة التحري والقبض تفيد باستخدام المنزل في صناعة الخمور من قبل مجموعة من الأشخاص.

وأوضحت المديرية أنه عند مداهمة المنزل عثر بداخله على مجموعة من الأشخاص ومصنع يستخدم في تصنيع الخمور المحلية، جرى القبض عليهم ومصادرة المواد المستخدمة في تصنيع الخمور ونقلهم إلى قسم البحث الجنائي للتحقيق معهم.

وأضافت مديرية أمن أجدابيا أن التحقيقات أكدت أن المنزل مملوك لأحد المواطنين وهو رب أسرة يساعده مجموعة من الأقارب وآخرون ليبيون اعترفوا بأنهم يتعاطون مخدر الحشيش وبما نسب إليهم من تهم، مشيرة إلى أنهم أحيلوا والمضبوطات إلى النيابة العامة للاختصاص.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوينغ: طائرات 737 ماكس لن تعاود التحليق قبل شهر مايو بعد تسببها في خسارة أكثر من...
اقتصاد
رونالدو يسجل رقما مميزا في فوز يوفنتوس على روما في كأس إيطاليا
رياضة عالمية
50 ألف دينار دعما للملاكمين بريبش والزناد
رياضة محلية
مشادة بين الرئيس الفرنسي والشرطة الإسرائيلية (فيديو)
دولى
رئيس هيئة الأركان الفرنسية: قتل سليماني في العراق «لم يكن فكرة جيدة»
دولى
«فرانس برس»: السفارة السعودية تنفي علاقتها بقرصنة هاتف مالك جريدة واشنطن بوست
عربى
غوتيريس: اتفاق برلين «قوي جدا» فيما يتعلق بحظر توريد الأسلحة
ليبيا
ليبيا تصطدم بمصر في الطريق إلى كأس العالم 2022
رياضة محلية
باشاغا يعلق على مخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا
ليبيا
آلية عزل الرئيس الأميركي بين محاكمتي ترامب وكلينتون
دولى
وزير خارجية تركيا يدعو حفتر إلى العودة للحل السياسي
ليبيا
جرائد فرنسية ترصد أبرز «ثغرات» تفاهمات برلين
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء يتحدثون عن سر طول عمر الإنسان