القبض على عدد من الأشخاص بمداهمة مصنع للخمور في أجدابيا

المواد المستخدمة في صناعة الخمور والتي عثر عليها عند مداهمة المنزل. (الإنترنت)

ألقت عناصر قسم البحث الجنائي بمديرية أمن أجدابيا القبض على عدد من الأشخاص يقومون بصناعة خمور محلية في منزل بأحد الأحياء السكنية بالمدينة، حسب ما نشرته المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وقالت مديرية أمن أجدابيا إن مداهمة المنزل جرت فور استئذان النيابة العامة وإعداد محضر التحريات بعد التأكد من معلومات وردت من أعضاء وحدة التحري والقبض تفيد باستخدام المنزل في صناعة الخمور من قبل مجموعة من الأشخاص.

وأوضحت المديرية أنه عند مداهمة المنزل عثر بداخله على مجموعة من الأشخاص ومصنع يستخدم في تصنيع الخمور المحلية، جرى القبض عليهم ومصادرة المواد المستخدمة في تصنيع الخمور ونقلهم إلى قسم البحث الجنائي للتحقيق معهم.

وأضافت مديرية أمن أجدابيا أن التحقيقات أكدت أن المنزل مملوك لأحد المواطنين وهو رب أسرة يساعده مجموعة من الأقارب وآخرون ليبيون اعترفوا بأنهم يتعاطون مخدر الحشيش وبما نسب إليهم من تهم، مشيرة إلى أنهم أحيلوا والمضبوطات إلى النيابة العامة للاختصاص.