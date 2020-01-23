ميركل تجدد رفضها تحويل الصراع في ليبيا «إلى حرب جديدة بالوكالة»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 يناير 2020, 08:04 مساء
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تتحدث في دافوس بسويسرا يوم الخميس. (رويترز)

جددت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الخميس، رفضها تحويل الصراع في ليبيا «إلى حرب جديدة بالوكالة»، مؤكدة أن مصلحة أوروبا هي «منع تصعيد الصراع طالما أن ذلك قد يطلق العنان لموجة لجوء على غرار ما حدث جراء الصراع في سورية»، بحسب «رويترز».

وشددت ميركل في خطابها أمام المنتدى العالمي في دافوس، على «أنه ينبغي ألا يتكرر ما حدث في سورية هناك، وأن يتحول الصراع في ليبيا إلى حرب جديدة بالوكالة»، مدافعة عن قرارها العام 2015 بشأن استقبال مئات الآلاف من اللاجئين الذين شردتهم الحرب.

واستضافت ألمانيا في 19 يناير الجاري مؤتمرا دوليا حول ليبيا في برلين بحضور 12 دولة وأربع منظمات دولية وإقليمية، وأكد بيانه الختامي على الالتزام بالامتناع عن التدخل في الصراع المسلح، أو في الشأن الداخلي الليبي.

كما أكد البيان كذلك على احترام حظر توريد الأسلحة الوارد في قرار مجلس الأمن رقم (1970) للعام 2011 وتنفيذه، وما أعقبه من قرارات المجلس بما في ذلك حظر انتشار الأسلحة في ليبيا، وعدم دعم أطراف الصراع المسلح.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوينغ: طائرات 737 ماكس لن تعاود التحليق قبل شهر مايو بعد تسببها في خسارة أكثر من...
اقتصاد
رونالدو يسجل رقما مميزا في فوز يوفنتوس على روما في كأس إيطاليا
رياضة عالمية
50 ألف دينار دعما للملاكمين بريبش والزناد
رياضة محلية
مشادة بين الرئيس الفرنسي والشرطة الإسرائيلية (فيديو)
دولى
رئيس هيئة الأركان الفرنسية: قتل سليماني في العراق «لم يكن فكرة جيدة»
دولى
«فرانس برس»: السفارة السعودية تنفي علاقتها بقرصنة هاتف مالك جريدة واشنطن بوست
عربى
غوتيريس: اتفاق برلين «قوي جدا» فيما يتعلق بحظر توريد الأسلحة
ليبيا
ليبيا تصطدم بمصر في الطريق إلى كأس العالم 2022
رياضة محلية
باشاغا يعلق على مخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا
ليبيا
آلية عزل الرئيس الأميركي بين محاكمتي ترامب وكلينتون
دولى
وزير خارجية تركيا يدعو حفتر إلى العودة للحل السياسي
ليبيا
جرائد فرنسية ترصد أبرز «ثغرات» تفاهمات برلين
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء يتحدثون عن سر طول عمر الإنسان