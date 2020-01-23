حكومة الوفاق تعلن استئناف حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 يناير 2020, 04:49 مساء

أعلن مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني، في بيان اليوم الخميس، استئناف حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي اعتبارا من اليوم، وتكليف وزارة المواصلات باتخاذ الترتيبات اللازمة بالخصوص.

كما قرر مجلس وزراء حكومة الوفاق في البيان الذي صدر عقب اجتماعه الاستثنائي، تكليف وزارة الخارجية بإجراء الاتصالات اللازمة مع مجلس الأمن الدولي، ودول مسار برلين لوضعها أمام مسؤولياتها تجاه التهديدات المعلنة. محملا «مصدر التهديدات المسؤولية القانونية والأخلاقية المترتبة على أفعاله».

وأشار مجلس وزراء حكومة الوفاق في مقدمة البيان «إلى التهديدات الصريحة والعلنية وسلامة الطيران المدني، التي وردت على لسان الناطق الرسمي للقوات المعتدية، والتي تشكل جريمة حرب مبيتة»، مذكرا المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الاتفاقات والمواثيق الدولية المتعلقة بسلامة الطيران المدني والمطارات وجميع المنشآت المدنية.

كما أشار البيان إلى ما جرى «الاتفاق عليه في مسار برلين بشأن استمرار الهدنة، والعمل على تطويرها إلى وقف مستدام لإطلاق النار».

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