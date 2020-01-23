في العدد 218 من جريدة «الوسط»: مصير «المرتزقة» وأوجاع النازحين من «أبوسليم» إلى «تاورغاء»

صدر اليوم الخميس، العدد الجديد من جريدة «الوسط» حاملا الرقم 218، متضمنا عديد المعالجات الصحفية على الأصعدة المختلفة، سياسيا، واقتصاديا، وعسكريا، وثقافيا، واجتماعيا، وفنيا، ورياضيا.

ومن نتائج مؤتمر برلين، الذي انعقد الأحد، نستهل تغطياتنا لهذا الأسبوع، مع تساؤلات حول مسار جنيف المزمع أن ينطلق قبل نهاية الشهر الجاري.

ومع اكتفاء واشنطن بتكرار دعوتها لحل الخلافات بين أطراف النزاع في ليبيا، رأى مراقبون أن المؤتمر قد يكون خطوة صغيرة إلى الأمام، في الطريق نحو بارقة أمل لحلحلة الأزمة، بتعبير المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. ولعل أبرز تقدم سجله مؤتمر برلين في أن مسؤولي الدول التي تلعب أدوارا في الملف الليبي، أكدوا أنه «لا حل عسكريا للنزاع»، حسب ما أفاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

مسار جنيف

ومن نتائج برلين إلى مسار جنيف، تواصل بعثة الأمم المتحدة تحضيراتها لعقد جلسات المسار السياسي للحوار الليبي بجنيف، المقررة قبل نهاية الشهر الجاري، الأمر الذي اعتبره محللون فرصة جديدة لحل الأزمة على طاولة ليبية خالصة، رغم خلافات مبكرة بدأت تظهر مؤشراتها الأسبوع الجاري. ومن المقرر أن يشارك في مسار جنيف 13 عضواً يرشحهم مجلس النواب و13 عضواً من المجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى 14 عضواً آخرين تختارهم البعثة الأممية، التي تعتبر أن مؤتمر برلين يوفر أيضاً إطاراً يسهل إجراء الحوار الليبي الداخلي.

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أوجاع النازحين

وإلى الواقع الميداني على الأرض، أجرت «الوسط» حوارا مع رئيس لجنة متابعة تنفيذ اتفاق تاورغاء مصراتة عبدالنبي أبو عرابة الذي أكد الحاجة إلى دعم الدولة، وأنه لا إعمار للمدينة دون أهلها وشبابها، في سبيل استعادة المدينة حياتها الطبيعية بعد أعوام من المعاناة. كما نرصد في التغطية نفسها الجهود الحكومية في «أبوسليم» لتأمين مواد الإغاثة لثمانية آلاف أسرة نازحة. كل ذلك، بالتزامن مع تحذيرات أممية من تفاقم مأساة النازحين بعد حرب العاصمة، وسط مخاوف من انهيار القطاع الصحي بطرابلس.

آثار تعثر إنتاج النفط

وفي الاقتصاد، نستعرض آثار تعطل إمدادات النفط الليبي، حيث قلل محللون من انعكاسات الأمر على السوق، نتيجة احتفاظ منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وحلفائها والولايات المتحدة بكميات هائلة من المخزونات، مع استبعاد ارتفاع الأسعار فوق 70 دولارا للبرميل، إلا في حالة وقوع تعطيل طويل في الإنتاج.

وانخفض إنتاج النفط الليبي إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس 2011، خصوصا بعد توقف الإنتاج بأكبر حقل، وهو الشرارة، الذي ينتج 300 ألف برميل يوميا وإعلان حالة القوة القاهرة على موانئ الحريقة والبريقة والزويتينة والسدرة وراس لانوف، بعد إصدار تعليمات بإيقاف التصدير إلى جانب إغلاق خط أنابيب، بينما الإمدادات العالمية الوفيرة قد تعوض خسارة الصادرات من ليبيا.

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ونبقى في الاقتصاد، حيث نفى المصرف المركزي في البيضاء ما أثير حول إفلاس المصارف الواقعة في نطاق المنطقة الشرقية، مؤكدا قوة ومتانة المراكز المالية لتلك المصارف، كما أشار إلى تحقيقها فائضا من المحفظة الائتمانية يقدر بـ16.01 مليار دينار. وأضاف: «لا صحة لما يدعيه بعض المحسوبين على المصرف المركزي في طرابلس بحق مصارف الوحدة والتجارة والتنمية والتجاري الوطني أنها على وشك الإفلاس»، وذلك في بيان حول الأصول السائلة والفوائض غير المستثمرة للمصارف الواقعة في نطاق المنطقة الشرقية حتى 30 سبتمبر الماضي.

مبادرة ثقافية

ثقافيا، افتتحت بمدرسة سناء محيدلي للبنات بمدينة بني وليد مكتبة متكاملة في مختلف المجالات العلمية والدينية والثقافية، والتي تضم عددا كبيرا من العناوين بمجهودات إدارة ومعلمات المدرسة.وقال مدير المدرسة الصديق التومي لـ«بوابة الوسط» إن المكتبة تعتبر الأولى من نوعها في مدارس التعليم ببني وليد، وتضم كتبا وموسوعات علمية في عدة مجالات. تفاصيل القصة تجدونها على صفحات «الوسط».

«فرسان المتوسط» في الطريق إلى المونديال

وإلى صفحات الرياضة، حيث نتابع تفاصيل قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم المقبل بقطر 2022 مرحلة المجموعات، حيث وضعت المنتخب الليبي في المجموعة السادسة إلى جوار مصر وأنغولا والغابون، خلال مراسم سحب قرعة الدور الثاني بالعاصمة المصرية القاهرة.

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وشارك في قرعة هذا الدور 40 منتخبا أفريقيا منها 26 منتخبا هي الأعلى في التصنيف بالقارة السمراء، و14 منتخبا صعدت عبر التصفيات من الدور الأول ليتم تقسيم المنتخبات إلى عشر مجموعات. وضمت كل مجموعة أربعة منتخبات ويقام بينها دوري من دورين (ذهابا وإيابا)، ومن المقرر أن يتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور النهائي الذي يضم عشرة منتخبات وتجرى بعدها قرعة الملحق لتحديد المواجهات الخمس التي تلعب بنظام الذهاب والإياب أيضا، ليتأهل الفائزون الخمسة مباشرة إلى المونديال مباشرة.