دفن 6 جثث لمهاجرين غير شرعيين في بني وليد

جثامين المهاجرين أثناء نقلها للدفن في بني ليد. (الإنترنت)

أعلن مستشفى بني وليد العام، اليوم الخميس، دفن ست جثث تعود لمهاجرين غير شرعيين كان قد عثر عليها في أودية المنطقة خلال الفترة الماضية.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بمستشفى بني وليد العام، حاتم التويجر، لـ«بوابة الوسط» أن هذه الجثث كانت متواجدة في دار الموتى بالمستشفى.

وأكد التويجر أن عملية الدفن جرت بعد إتمام الإجراءات الطبية من قبل الطبيب الشرعي والقانونية من النيابة العامة ببني وليد وفقا للضوابط الشرعية.

وطالب التويجر الجهات المختصة كافة بضرورة تحمل المسؤولية تجاه هذا الملف، داعيا المنظمة الدولية للهجرة إلى ضرورة القيام بدورها بدلا عن الوعود التي قدمتها دون جدوى.