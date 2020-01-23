انقطاع الكهرباء عن منازل في الخمس بعد سرقة خط الخزايني

محولات كهرباء. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت الشركة العامة للكهرباء انقطاع التيار عن منازل في بلدية الخمس، بعد سرقة خط كهرباء الخزايني.

وأشارت الشركة إلى سرقة سلك نحاس بطول 450 مترا من تفريعة الكشيبة بالخط، والتي تغذي عشرة محولات، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن منازل وحظائر دواجن في منطقة سوق الخميس بالبلدية.

وناشدت الشركة الجهات المعنية في بلدية الخمس، «تشكيل غرفة أمنية مصغرة وتسيير دوريات لحماية مكونات الشبكة الكهربائية».

وتكررت حوادث سرقة معدات الكهرباء خلال الفترة الماضية، إذ أعلنت الشركة أمس، الأربعاء، سرقة أسلاك كهرباء بطول 2500 متر في منطقة كعام (جنوب غريان)، وقبلها بيوم سرقت أسلاك على خط 111 من 30 العامرية، بدائرة توزيع شمال العزيزية بالجفارة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة العامرية.

ويوم الجمعة الماضي، انقطعت الكهرباء عن عدة مناطق في العاصمة طرابلس نتيجة سرقة كمية من أسلاك النحاس، وقبل بأيام، تعرض خط مشروع الأبقار بمنطقة الكريمية إلى حادث مماثل.

ولفتت الشركة إلى تزايد وتيرة تلك الحوادث، خصوصا منذ بداية الشهر الجارية، مؤكدة أن «هذه السرقات انعكست بالضرر على المواطن بالدرجة الأولى؛ نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، كما انعكست سلبًا على الشركة العامة للكهرباء، كونها تتكبد تكاليف وخسائر مادية مضاعفة».