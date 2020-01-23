الجزائر تحث جميع الأطراف على الالتزام بالهدنة في ليبيا واستئناف العملية السياسية

وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، (أرشيفية: الإنترنت)

حث وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، اليوم الخميس، كل الأطراف على الالتزام بتنفيذ الهدنة في ليبيا، وحظر توريد الأسلحة، واستئناف العملية السياسية.

وقال بوقادوم إنه «لا بد أن تسهم الالتزامات المتفق عليها خلال مؤتمر برلين في وضع حد للأزمة التي تعصف بليبيا منذ سنوات»، وذلك خلال كلمته في اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي بالجزائر، والتي نقلتها وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية.

وأضاف أن مشاركة الجزائر في مؤتمر برلين تتفق مع مواقفها الثابتة التي دعت على الدوام الأطراف الليبية المتنازعة إلى «تغليب الحكمة ولغة العقل، والانخراط في الحل السلمي للأزمة، بعيدا عن أي تدخلات أجنبية»، مجددا «استعداد الجزائر لاحتضان الحوار بعيدا عن كل إملاءات وتدخلات خارجية».

واستطرد: «إننا في الجزائر نتمسك بضرورة تشجيع الفرقاء الليبيين على حل أزمتهم بالطرق السلمية، ونرفض أي تدخل أجنبي في هذا البلد، ونحن واثقون في قدرة الليبيين على تجاوز خلافاتهم من خلال انتهاج أسلوب الحوار والمصالحة الوطنية، والتوصل إلى تسوية سياسية تخرج البلاد من أزمتها وتمكن الشعب الليبي من بناء دولة ديمقراطية قادرة على ضبط نفودها على كامل ترابها».

وأشار بوقادوم إلى أن ما يعزز هذا التفاؤل هو «ترحيب الأطراف الليبية بدعوة الجزائر لاستضافة جولات الحوار فيما بينهم في المستقبل»، مشيدا «بالجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة، وسعيه الدؤوب لتسوية الأزمة وضمان عودة الاستقرار إلى ليبيا».

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ورأس بوقادوم الاجتماع، بحضور شكري، ووزيري الخارجية في مالي وتشاد، وكاتب الدولة المكلف بالشؤون الخارجية التونسي، ونائب وزيرة الخارجية السودانية، وممثل عن وزارة خارجية النيجر، كما التحق بهم وزير الخارجية الألماني هايكو.

وقالت الجزائر إن الاجتماع يأتي في إطار الجهود الدولية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، وتدعيم التنسيق والتشاور بين بلدان الجوار الليبي والفاعلين الدوليين، من أجل مرافقة الليبيين للدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة، عن طريق الحوار الشامل بين مختلف الأطراف الليبية، لتمكين هذا البلد الشقيق من تجاوز الظرف العصيب الذي يعيشه وبناء دولة مؤسسات يعمها الأمن والاستقرار، حسبما أكدته وزارة الشؤون الخارجية.