الأمم المتحدة تطالب بالإفراج «الفوري» و«غير المشروط» عن المحتجزين تعسفيا

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. (أرشيفية: الإنترنت).

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى «الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين تعسفيا أو المحرومين من حريتهم بصورة غير مشروعة لأسباب أخرى» في ليبيا، مطالبا بنقل «جميع الذين حرموا من حريتهم بصورة غير قانونية إلى مرافق الاحتجاز الرسمية ومعاملتهم وفقا للقانون والمعايير الدولية المنطبقة».

وفي تقرير للأمين العام للأمم المتحدة عن الأوضاع في ليبيا، منذ 26 أغسطس الماضي، عبر غوتيريس عن «بالغ القلق لأن الجماعات المسلحة في جميع أنحاء ليبيا، بما فيها تلك التابعة للدولة، تضع الآلاف من الرجال والنساء والأطفال في الاحتجاز التعسفي وغير المشروع لفترات طويلة، وتخضعهم للتعذيب وغيره من الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان».

ولا تزال جرائم الخطف والاختفاء القسري مستمرة تطال الرجال والنساء دون استثناء مع استمرار حالة الفوضى والفلتان الأمني الذي أنتجه غياب الدولة ومؤسساتها، وعلى رأسها المؤسسات الأمنية، وشبه شلل القضاء، مما يساعد على سهولة الإفلات من العقاب، في أنحاء البلاد.

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وعبر التقرير الأممي عن الاستهجان من «تضاؤل أو انعدام إمكانية لجوء الضحايا إلى الحماية القضائية أو إلى سبل الانتصاف أو وسائل الجبر، في حين أن أفراد الجماعات المسلحة يتمتعون بالإفلات التام من العقاب».

ومنذ انقطاع الاتصال بالنائبة سهام سرقيوة، في السابع عشر من يوليو الماضي، بعد اعتراضها من جانب مسلحين، باتت قضية خطف النساء في ليبيا، تكبر شيئا فشيئا، مثل كرة الثلج، سواء كان الخطف لدوافع سياسية أو لتأويلات دينية متشددة، كما يذهب بعض المحللين المتابعين حالات الخطف الأخيرة.

وفي هذا السياق، قال غوتيريس: يساورني قلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بخطف النساء وترهيبهن، وأكرر دعوتي إلى الحصول على معلومات تتعلق بمصير النائبة المخطوفة سهام سرقيوة. وما زلت أناشد جميع الجهات الفاعلة الليبية تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000).

وحث البيان على «التحقيق في الادعاءات المتعلقة بوقوع انتهاكات منهجية في ليبيا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات».