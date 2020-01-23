سلطات مطار بنينا تمنع الناشط المدني خالد السكران من السفر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 يناير 2020, 01:30 مساء
الناشط المدني خالد السكران، (أرشيفية: الإنترنت)

منعت السلطات الأمنية في مطار بنينا الدولي ببنغازي، الخميس، الناشط المدني خالد السكران من السفر خارج البلاد.

وقال السكران، في اتصال مع «بوابة الوسط»، إن منعه من السفر كان من قبل جهاز الأمن الداخلي، ولم يبلغ بسبب هذا الإجراء.

وأوقف الناشط المدني، خالد موسى السكران، في الثاني من يناير الجاري قبل أن يطلق بعد 24 ساعة من احتجازه من قبل جهاز الأمن الداخلي في بنغازي.

ولم يدل السكران بتفاصيل عن سبب إيقافه، لكنه جاء بعد ساعات من إصدار مجموعة من شباب النشطاء بالمنطقة الشرقية في ليبيا، بيانا حمل عنوان: «مبادرة السلام الوطني»، طالبوا خلالها بوقف الحرب.

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