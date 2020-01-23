الخارجية التركية: لن نرسل مزيدا من المستشارين العسكريين إلى ليبيا خلال وقف إطلاق النار

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 يناير 2020, 10:44 صباحا
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو. (أرشيفية: الإنترنت).

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو قوله إن بلاده لا تعتزم إرسال المزيد من المستشارين العسكريين إلى ليبيا طالما كان وقف إطلاق النار ساريا.

ووفق «رويترز» أضاف الوزير أن مؤتمر سلام بشأن ليبيا «سيعقد في برلين في أوائل فبراير  لكن ألمانيا لم تحدد موعده بعد».

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، فائز السراج، قد أبرم مذكرتي تفاهم في المجالين البحري والأمني، مع الحكومة التركية في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي.

وقال الرئيس التركي رجب أردوغان، وقتها، إن مذكرة التفاهم في الجانب الأمني، تجيز إرسال قوات تركية إلى ليبيا، وهو ما جرى تفعيله خلال الآونة الأخيرة، بإعلان أنقرة رسميا إرسال مستشارين عسكريين إلى طرابلس، لدعم القوات الموالية لحكومة الوفاق في مواجهة قوات القيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر.

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