وزير الدفاع التركي: لدينا فريق للتدريب والاستشارات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 يناير 2020, 09:18 صباحا
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن بلاده لديها فريق يقدم الدعم والاستشارات في ليبيا.

وتابع أكار: «لدينا فريق للتدريب والاستشارات يقدم الدعم لأشقائنا الليبيين، ونواصل خدماتنا الاستشارية هناك»، حسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

وأمس الأربعاء، أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن بلاده «لديها مستشارون عسكريون ومدربون فقط حاليًا في ليبيا، وتنتظر الالتزام بوقف إطلاق النار»، منوها بالتعاون مع روسيا «من أجل حل أزمات كبيرة مثل سورية وليبيا، رغم الاختلافات في وجهات النظر بينهما».

وتبنى كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب إردوغان مبادرة لوقف إطلاق النار في ليبيا، وعقدا جتماعات في موسكو من أجل التوقيع الرسمي على الاتفاق، إلا أن ذلك لم يتم، مع مغادرة قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر العاصمة الروسية دون أن يوقع.

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