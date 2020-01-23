وزير بريطاني يؤكد حرص بلاده على تفعيل مخرجات مؤتمر برلين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 يناير 2020, 08:31 صباحا
عماري زايد والوزير البريطاني خلال لقاء في العاصمة البريطانية لندن الأربعاء. (إدارة التواصل)

أكد وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني د.أندرو موريسون «دعم الحكومة البريطانية بيان مؤتمر برلين، وحرصها على تفعيل ما جاء فيه لتحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا».

جاء ذلك خلال لقاء مع عضو المجلس الرئاسي وزير التعليم المكلف د.محمد عماري زايد، خلال مشاركته بمقر الخارجية البريطانية في لندن الأربعاء، وفق إدارة التواصل التابعة لمجلس الوزراء بحكومة الوفاق.

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وحسب إدارة التواصل، تناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الدولية الخاصة بليبيا، والتطورات الأخيرة المتعلقة بلقاء موسكو ومؤتمر برلين، وأثنى د.عماري على موقف المملكة المتحدة من التدخلات السلبية في ليبيا.

وانعقدت يوم الأحد الماضي أعمال مؤتمر برلين لبحث الأزمة الليبية، بمشاركة 12 دولة فاعلة في الملف الليبي، علاوة على أربع منظمات دولية. وحمل البيان الختامي للمؤتمر التزامًا بالامتناع عن التدخل في الصراع المسلح، أو في الشأن الداخلي الليبي، كذلك احترام حظر توريد الأسلحة الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 1970 للعام 2011 وتنفيذه.

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