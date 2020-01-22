فريق هندسي يشرع في صيانة جهاز القسطرة القلبية بمركز طبرق الطبي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 22 يناير 2020, 09:54 مساء
عملية الصيانة لجهاز القسطرة القلبية بمركز طبرق الطبي. (الإنترنت)

شرع فريق هندسي تابع لشركة «سيمنس» الألمانية وصل اليوم الأربعاء إلى مركز طبرق الطبي في إجراء الصيانة لجهاز القسطرة القلبية التشخيصية والعلاجية بالمركز استعداداً لإجراء العمليات الجراحية للعام الحالي 2020.

وقال المكتب الإعلامي لمركز طبرق الطبي إن جهاز القسطرة القلبية التشخيصية والعلاجية كان عاطلاً خلال الفترة الماضية بسبب ضغط العمل عليه لفترات طويلة واستخدامه فى إجراء عمليات القسطرة القلبية التشخيصية والعلاجية لمرضى من مختلف مدن ليبيا.

وأضاف المكتب الإعلامي أن المدير العام لمركز طبرق الطبي، الدكتور فرج الجالي، أكد توفير القطع المعطلة بالجهاز التي سيقوم باستبدالها الفريق الهندسي التابع لشركة «سيمنس» لتقديم الخدمة الطبية لكافة المرضى المترددين على المركز.

يشار إلى أن قسم القسطرة القلبية بمركز طبرق الطبي أجرى خلال العام 2019 أكثر من ألف عملية قسطرة قلبية لمرضى من مختلف مدن ومناطق ليبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مشادة بين الرئيس الفرنسي والشرطة الإسرائيلية (فيديو)
دولى
رئيس هيئة الأركان الفرنسية: قتل سليماني في العراق «لم يكن فكرة جيدة»
دولى
«فرانس برس»: السفارة السعودية تنفي علاقتها بقرصنة هاتف مالك جريدة واشنطن بوست
عربى
غوتيريس: اتفاق برلين «قوي جدا» فيما يتعلق بحظر توريد الأسلحة
ليبيا
ليبيا تصطدم بمصر في الطريق إلى كأس العالم 2022
رياضة محلية
باشاغا يعلق على مخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا
ليبيا
آلية عزل الرئيس الأميركي بين محاكمتي ترامب وكلينتون
دولى
وزير خارجية تركيا يدعو حفتر إلى العودة للحل السياسي
ليبيا
جرائد فرنسية ترصد أبرز «ثغرات» تفاهمات برلين
ليبيا
34 ألفا و582 جريمة قتل في المكسيك خلال عام
دولى
تفاصيل جديدة عن خليفة أبوبكر البغدادي في قيادة «داعش»
عربى
مؤسسة النفط تعلن أنها ستضطر إلى «وقف إنتاج الخام بالكامل عند بلوغ القدرة ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إرغام امرأة على الخضوع لاختبار الحمل قبل ركوبها طائرة