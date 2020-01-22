فريق هندسي يشرع في صيانة جهاز القسطرة القلبية بمركز طبرق الطبي

عملية الصيانة لجهاز القسطرة القلبية بمركز طبرق الطبي. (الإنترنت)

شرع فريق هندسي تابع لشركة «سيمنس» الألمانية وصل اليوم الأربعاء إلى مركز طبرق الطبي في إجراء الصيانة لجهاز القسطرة القلبية التشخيصية والعلاجية بالمركز استعداداً لإجراء العمليات الجراحية للعام الحالي 2020.

وقال المكتب الإعلامي لمركز طبرق الطبي إن جهاز القسطرة القلبية التشخيصية والعلاجية كان عاطلاً خلال الفترة الماضية بسبب ضغط العمل عليه لفترات طويلة واستخدامه فى إجراء عمليات القسطرة القلبية التشخيصية والعلاجية لمرضى من مختلف مدن ليبيا.

وأضاف المكتب الإعلامي أن المدير العام لمركز طبرق الطبي، الدكتور فرج الجالي، أكد توفير القطع المعطلة بالجهاز التي سيقوم باستبدالها الفريق الهندسي التابع لشركة «سيمنس» لتقديم الخدمة الطبية لكافة المرضى المترددين على المركز.

يشار إلى أن قسم القسطرة القلبية بمركز طبرق الطبي أجرى خلال العام 2019 أكثر من ألف عملية قسطرة قلبية لمرضى من مختلف مدن ومناطق ليبيا.