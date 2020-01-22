بعثة الاتحاد الأوروبي تدعو إلى الاستئناف الفوري لعمليات مؤسسة النفط

شعار بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا. (الإنترنت)

أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا بالاتفاق مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي المعتمدة لدي ليبيا عن «بالغ قلقها إزاء اضطرار المؤسسة الوطنية للنفط إلى تعليق عملياتها في المنشآت النفطية الحيوية في جميع أنحاء ليبيا»، ودعت إلى الاستئناف الفوري لعمليات المؤسسة.

وحثت البعثة في بيان منشور على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، جميع الأطراف على ضمان قدرة مؤسسة النفط على الوفاء بمهامها الحيوية دون عوائق، وأكدت «ضرورة احترام وحماية وحدة وسلامة المؤسسة وحوكمتها القانونية باعتبارها الشركة النفطية المستقلة والشرعية الوحيدة في ليبيا».

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كما حثت جميع الأطراف في ليبيا على اغتنام الفرصة التي تتيحها عملية برلين لمعالجة القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية الرئيسية التي تدفع إلى الصراع في ليبيا من خلال الآليات التي نصت عليها مخرجات المؤتمر ووثيقة التنفيذ، وشددت على ضرورة «أن يكون توزيع ثروات وموارد ليبيا، بما في ذلك عائدات النفط، شفافا وخاضعا للمساءلة ومنصفا وعادلا بين مختلف المناطق الجغرافية الليبية».

وجددت البعثة دعوتها جميع الأطراف الدولية بالالتزام بالامتناع عن التدخل في النزاع المسلح في ليبيا، وأكدت التزام الاتحاد الأوروبي «بقوة» بمساعدة الشعب الليبي.

كانت سفارتا الولايات المتحدة وبريطانيا دعيتا إلى استئناف عمليات المؤسسة الوطنية للنفط، وحذرتا من التأثيرات السلبية الناجمة عن توقف عمليات المؤسسة.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، في 18 يناير الجاري حالة «القوة القاهرة»، وقالت إن ذلك يأتي بعد أن «أوقفت القيادة العامة وجهاز حرس المنشآت النفطية في المناطق الوسطى والشرقية صادرات النفط من موانئ البريقة ورأس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة»، ولفتت إلى أنها ستضطر إلى وقف إنتاج النفط الخام بالكامل عند بلوغ القدرة التخزينية القصوى لهذه الموانئ.