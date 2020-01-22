ميركل تعتذر للرئيس التونسي وتعلن عن اجتماع وزاري آخر بشأن ليبيا

الرئيس التونسي قيس سعيد والمستشارة اللأمانية أنغيلا ميركل. (الرئاسة التونسية)

قدمت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اعتذرها للرئيس التونسي قيس سعيد عن تأخر دعوته لحضور مؤتمر برلين بشأن ليبيا الذي عقد في 19 يناير الجاري، منوهة إلى أن اجتماعا وزاريا آخر سيعقد بشأن ليبيا خلال الفترة المقبلة، بحسب ما أعلنته الرئاسية التونسية.

وقالت الرئاسة التونسية عبر صفحتها على «فيسبوك»: «تلقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعد ظهر اليوم الأربعاء 22 يناير 2020 اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أعربت فيه عن تفهمها عدم استجابة تونس للدعوة التي وجهت إليها لحضور مؤتمر برلين، وعن أسفها لوصول هذه الدعوة بصفة متأخرة، مؤكدة أن تونس ستتم دعوتها في الاجتماع القادم الذي سيُعقد على مستوى وزراء الخارجية، وفي كل المبادرات المتعلقة بالملف الليبي».

وأكد الرئيس قيس سعيد من جهته أن «تونس كان يفترض أن تكون في مقدمة الدول التي تتم دعوتها لحضور هذا المؤتمر (برلين) نظرا لكونها من أكثر الدول تأثرا بالأزمة الليبية، ولا سيما على المستويين الأمني والاقتصادي».

وذكّر سعيد المستشارة الألمانية بـ«العلاقات الوطيدة باستمرار بين تونس وألمانيا وخاصة بموقف تونس سنة 1966 حين رفضت قطع العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا الاتحادية إثر قرار جامعة الدول العربية قطع العلاقات مع بون آنذاك»، مؤكدا حرص تونس على المحافظة على العلاقات التاريخية المتميزة مع ألمانيا وعلى مزيد دعمها، وهو ما أكدته أيضا المستشارة الألمانية.

وأشارت الرئاسة التونسية إلى أن المستشارة أنغيلا ميركل جددت الدعوة للرئيس التونسي قيس سعيد لزيارة ألمانيا في أقرب الآجال، والتي رحب بها سعيد موجها الدعوة للمستشارة الألمانية الدعوة أيضا للقيام بزيارة إلى تونس.