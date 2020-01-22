سيالة يرفض المشاركة في اجتماع وزراء خارجية جوار ليبيا بالجزائر

قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني إن المفوض بالوزارة محمد الطاهر سيالة يرفض المشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا الذي سيعقد غدا الخميس في الجزائر.

وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر حسابها على موقع «تويتر» اليوم الأربعاء، أن رفض المشاركة يأتي لمخالفة الجزائر قرارات مجلس الأمن «بدعوة ما يسمى وزير خارجية الموقتة» لحضور الاجتماع.

يشار إلى أن اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا هو الأول منذ انطلاق الحرب في العاصمة طرابلس في الرابع من أبريل 2019، إذ عقد آخر اجتماع ضم وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس في القاهرة يوم 5 مارس 2019.

وأعلنت الجزائر أنها ستستقبل غدا الخميس اجتماعا لوزراء خارجية دول الجوار الليبي، في إطار الجهود الدولية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية. وقالت في بيان: «بمبادرة من الجزائر، سينعقد يوم الخميس 23 يناير 2020، بالجزائر العاصمة اجتماع لوزراء خارجية دول الجوار الليبي، بمشاركة كل من تونس ومصر والسودان وتشاد والنيجر»، مضيفة أن وزير الخارجية المالي سيحضر أيضا هذا الاجتماع، حسب «فرانس برس».