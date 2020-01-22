شكري يصل إلى الجزائر للمشاركة في الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا

وزير الخارجية المصري، سامح شكري. (الإنترنت)

توجه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأربعاء، إلى الجزائر للمشاركة في الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا، المقرر عقده بالعاصمة الجزائرية يوم غد الخميس، 23 يناير الجاري.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ في تصريح نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع الوزاري سيتناول بحث التطورات المُتسارعة على الساحة الليبية، وتبادل الرؤى بين دول الجوار الليبي حول التحرك مُستقبلاً على ضوء نتائج مؤتمر برلين، وسُبل دفع الجهود الجارية للتوصل إلى تسوية شاملة تتناول كل أوجه الأزمة الليبية، وصولاً إلى استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة.

وأشار حافظ إلى أن اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا في الجزائر يأتي استكمالاً للاجتماعات الوزارية المتعاقبة لآلية دول جوار ليبيا، التي تُعقد بشكل دوري وبالتناوب بين عواصم تلك الدول.