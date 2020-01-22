تعليق الرحلات في مطار معيتيقة

آثار قصف تعرض له مطار معيتيقة في 13 ديسمبر 2019، (الإنترنت)

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي «تعليق الرحلات به لحين إشعار آخر؛ نتيجة لتعرضه لعدة قذائف عشوائية منذ قليل».

وأشارت إلى تحويل مسار طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية إلى مطار مصراتة الدولي، قادمة من مطار تونس قرطاج الدولي، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكان الناطق باسم القوات التابعة لحكومة الوفاق، عقيد طيار محمد قنونو، قال إن قوات القيادة العامة قصفت المطار بستة صواريخ غراد.

وأشار قنونو إلى أن هذا القصف «خرق جديد ومتكرر لوقف إطلاق النار، كما يهدد حركة الملاحة الجوية»، حسب تصريحات نقلتها صفحة «عملية بركان الغضب»، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.