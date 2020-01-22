باشاغا يبحث مع سفير إيطاليا نتائج مؤتمر برلين وإغلاق حقول النفط

لقاء وزير «داخلية الوفاق»، فتحي باشاغا، مع سفير إيطاليا جيوزيبي بوتشينو، 22 يناير 2020، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

بحث وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، مع سفير إيطاليا لدي ليبيا جيوزيبي بوتشينو، نتائج مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية الذي عقد يوم الأحد الماضي.

وتطرق الجانبان إلى مسألة إغلاق حقول النفط، وما يترتب عليه هذا الإجراء من ضرر للاقتصاد الليبي وتهديد للأمن الوطني، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وناقش الطرفان ظاهرة الهجرة غير الشرعية وما تشكله هذه الظاهرة من آثار سلبية على دول المنطقة عامة، وعلى ليبيا وإيطاليا خاصة، إذ أبدى السفير الإيطالي رغبة بلاده في دعم الجانب الليبي للحد منها.

وثمن بوتشينو من جهود باشاغا من أجل استتباب الأمن والأمان داخل العاصمة طرابلس وضواحيها، للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، كما وجه إليه الدعوة من أجل زيارة إيطاليا في أقرب وقت ممكن.

ويرى باشاغا أن نتائج مؤتمر برلين «ليست في المستوى الذي كان ينتظره الليبيون»، مضيفا في تصريحات له أمس: «توقعنا أن لن تكون مخرجات مؤتمر برلين جيدة في صالح إيقاف الحرب والتسوية السياسية، وإلى الآن ما زالت بعض الدول الإقليمية لديها نفوذ قوي، وهذه الدول هي التي تسببت في عدم خروج المؤتمر بنتائج جيدة».

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وتابع باشاغا: «يفترض أن يستمر وقف إطلاق النار، ولكن إذا لم يلتزم الطرف الآخر ونتوقع أنه لن يلتزم، نعتقد أنه في غير صالحه حتميًّا على المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي، والرد سوف يكون قويًّا وقاسيًا جدًّا».