سرقة أسلاك كهرباء في منطقة كعام

أسلاك كهرباء، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة أسلاك كهرباء بطول 2500 متر في منطقة كعام (جنوب غريان).

وأدى الأمر إلى انقطاع التيار عن بعض المنازل التي تتغذى من محطة المساكن في المنطقة، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وتكررت حوادث سرقة معدات الكهرباء خلال الفترة الماضية، إذ قالت الشركة أمس، الثلاثاء، إن سرقة أسلاك مسافة 1200 متر على خط 111 من 30 العامرية، بدائرة توزيع شمال العزيزية بالجفارة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة العامرية.

ويوم الجمعة الماضي، انقطعت الكهرباء عن عدة مناطق في العاصمة طرابلس نتيجة سرقة كمية من أسلاك النحاس، وقبل بأيام، تعرض خط مشروع الأبقار بمنطقة الكريمية إلى حادث مماثل.

ولفتت الشركة إلى تزايد وتيرة تلك الحوادث، خصوصا منذ بداية الشهر الجارية، مؤكدة أن «هذه السرقات انعكست بالضرر على المواطن بالدرجة الأولى؛ نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، كما انعكست سلبًا على الشركة العامة للكهرباء، كونها تتكبد تكاليف وخسائر مادية مضاعفة».