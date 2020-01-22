سرقة أسلاك كهرباء في منطقة كعام

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 يناير 2020, 12:38 مساء
أسلاك كهرباء، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة أسلاك كهرباء بطول 2500 متر في منطقة كعام (جنوب غريان).

وأدى الأمر إلى انقطاع التيار عن بعض المنازل التي تتغذى من محطة المساكن في المنطقة، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وتكررت حوادث سرقة معدات الكهرباء خلال الفترة الماضية، إذ قالت الشركة أمس، الثلاثاء، إن سرقة أسلاك مسافة 1200 متر على خط 111 من 30 العامرية، بدائرة توزيع شمال العزيزية بالجفارة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة العامرية.

ويوم الجمعة الماضي، انقطعت الكهرباء عن عدة مناطق في العاصمة طرابلس نتيجة سرقة كمية من أسلاك النحاس، وقبل بأيام، تعرض خط مشروع الأبقار بمنطقة الكريمية إلى حادث مماثل.

ولفتت الشركة إلى تزايد وتيرة تلك الحوادث، خصوصا منذ بداية الشهر الجارية، مؤكدة أن «هذه السرقات انعكست بالضرر على المواطن بالدرجة الأولى؛ نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، كما انعكست سلبًا على الشركة العامة للكهرباء، كونها تتكبد تكاليف وخسائر مادية مضاعفة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليبيا تصطدم بمصر في الطريق إلى كأس العالم 2022
رياضة محلية
آلية عزل الرئيس الأميركي بين محاكمتي ترامب وكلينتون
دولى
وزير خارجية تركيا يدعو حفتر إلى العودة للحل السياسي
ليبيا
جرائد فرنسية ترصد أبرز «ثغرات» تفاهمات برلين
ليبيا
34 ألفا و582 جريمة قتل في المكسيك خلال عام
دولى
تفاصيل جديدة عن خليفة أبوبكر البغدادي في قيادة «داعش»
عربى
مؤسسة النفط تعلن أنها ستضطر إلى «وقف إنتاج الخام بالكامل عند بلوغ القدرة ...
ليبيا
فرانس برس: مصير السلام في ليبيا لا يزال غامضاً بعد مؤتمر برلين
ليبيا
مؤتمر برلين.. عودة إلى العملية السياسية أم عودة إلى مربع «الصخيرات»
ليبيا
سلامة: مغادرة كل المقاتلين غير الليبيين «بأسرع وقت» أهم أهداف اللجنة العسكرية
ليبيا
أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لقمة برلين بشأن ليبيا
ليبيا
كاركاتير حليم -- في برلين .. البحث عن مفتاح الأزمة الليبية!
كاريكاتير
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ليلة «مضطربة» قد تفتح بابا للزهايمر