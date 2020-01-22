كونتي: الدبلوماسية والحل السياسي الورقة الرابحة في ليبيا

رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي. (أرشيفية: الإنترنت)

نفى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي تراجع دور بلاده بشأن حل الأزمة في ليبيا، مضيفًا: «هناك مَن يمتلك بعض أوراق اللعبة في ظل هذا الصراع العسكري، لكننا لم نفقد أوراقنا، وسندافع عنها، وهي الدبلوماسية والحل السياسي، وهو الحل الوحيد المستدام».

وتابع كونتي: «عندما توجه المسألة بشكل نهائي نحو حل سياسي، سيكون لدى إيطاليا عديد الأوراق، وبموقفها هذا، إيطاليا ستكون الرابحة»، حسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

ولفت إلى «أن إيطاليا تبدو في الوهلة الأولى أنها تراجعت فيما يتعلق بدورها في ليبيا»، معقبًا: «هذا يحدث لأننا أمام حرب أهلية، ومن الواضح أن أولئك الذين يعملون من أجل السلام يبدو أنهم يتراجعون إلى الصفوف الخلفية، لكن في الواقع، السيناريو ليس مثل ذلك».

وسبق أن عبر كونتي عن استعداد بلاده للقيام بدور بارز في مراقبة اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا، قائلا: «مستعدون تماما لأن نكون في الصدارة.. نحو تحمل المسؤولية من أجل مراقبة السلام»، وذلك في تصريحات صحفية عقب انتهاء مؤتمر برلين حول ليبيا.

ونص البيان الختامي للمؤتمر على «وقف دائم لإطلاق النار، واحترام الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى ليبيا، واستئناف العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، وإصلاح قطاع الأمن، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية والمالية واحترام القانون الإنساني وحقوق الإنسان».