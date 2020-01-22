ارتفاع جماعي للعملات الدولية بالسوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 يناير 2020, 12:02 مساء

ارتفع سعر العملات الدولية الأكثر تداولا بالسوق الموازية مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازية الأربعاء.

وصعد الدولار الأميركي إلى 4.21 دينار مقابل 4.18 دينار، بفارق ثلاثة قروش، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وارتفع اليورو بفارق قرشين اثنين، مسجلا 4.64 دينار، مقابل 4.62 دينار أمس، وبالفارق نفسه كان ارتفاع الجنيه الإسترليني إلى 5.46 دينار مقابل 5.44 دينار أمس.

وصعد الدينار التونسي إلى 1.49 دينار، مقابل 1.48 دينار بفارق قرش واحد، كما ارتفعت الليرة التركية بالفارق نفسه، مسجلة 0.71 دينار مقابل 0.70 دينار أمس.

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