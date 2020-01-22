«تعليم الوفاق» توجه بإجراء صيانة عاجلة لمدرسة الأوتاد في زلطن

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 يناير 2020, 11:49 صباحا
وفد «تعليم الوفاق» يتفقد مدرسة الأوتاد في زلطن، 21 يناير 2020، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وجهت وزارة التعليم في حكومة الوفاق بإجراء صيانة عاجلة لمدرسة الأوتاد للتعليم الأساسي في مدينة زلطن.

وأشارت الوزارة إلى سقوط أجزاء من أسقف بعض الحجرات في المدرسة، علاوة على سوء حالة دورات المياه بها، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وتأتي التعليمات بعد الحضور الشخصي لعميد البلدية ومراقب التعليم إلى ديوان الوزارة، وتقديم تقرير عاجل بشأن هذه المدرسة، إذ أعطى وزير التعليم المكلف محمد عماري تعليماته لوكيل الوزارة بزيارة المدينة، والوقوف بشكل عاجل على وضعها، وكذلك بقية المدارس هناك.

وفي سياق متصل، أفاد وكيل الوزارة عادل جمعة بأنه سينقل طلاب المدرسة إلى أخرى في المدينة خلال الفترة المسائية، والتنسيق مع مدير مصلحة المرافق التعليمية المهندس علي قويرح، الذي بدوره كلف مكتب المشروعات بإعداد المقايسة اللازمة للمباشرة في أعمال الصيانة فورا.

وأوضح القويرح أن خطة المصلحة للعام 2020 ستشمل صيانة كل المدارس المشابهة في حالتها لمدرسة الأوتاد، عقب نهاية العام الدراسي الحالي.

أحد فصول المدرسة
تضرر سقف الفصل
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