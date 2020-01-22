غوتيريس: اتفاق برلين «قوي جدا» فيما يتعلق بحظر توريد الأسلحة

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن اتفاق برلين حول الأزمة الليبية «قوي جدًّا فيما يتعلق بحظر التسليح على سبيل المثال الذي جرى انتهاكه بشكل غير مقبول على الإطلاق».

وكان غوتيريس يجيب عن سؤال بشأن مصداقية مجلس الأمن نظرًا لتعارض مصالح بعض الدول مع حظر توريد الأسلحة لطرفي الصراع الليبي، حسبما نقل عنه المكتب الإعلامي للأمم المتحدة، وفق وكالة الأنباء الإيطالية «آكي». وقال غوتيريس: «أعتقد أن ثمة سببًا يدعونا لأن نأمل بخلق ظرف توافقي قوي في مجلس الأمن بشأن ليبيا».

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وأحاط الأمين العام للأمم المتحدة، مساء الثلاء، مجلس الأمن في اجتماع مغلق بمخرجات مؤتمر برلين. وبشأن إمكانية دعوته لمجلس الأمن لتبني مخرجات برلين، أجاب غوتيريس: «الأمر لا يعود لي لأطلب ذلك، هذا بالطبع يعتمد على الدول الأعضاء، ولكنني أعتقد بأن تبني مجلس الأمن المخرجات وما يعقبها من خطوات، ربما يكون مهمًّا للغاية».

والأحد الماضي، تبنت 12 دولة وأربع منظمات دولية وإقليمية البيان الختامي لمؤتمر برلين، الذي أكد الالتزام بالامتناع عن التدخل في الصراع المسلح، أو في الشأن الداخلي الليبي، كذلك احترام حظر توريد الأسلحة الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 1970 للعام 2011 وتنفيذه، وكذا ما أعقبه من قرارات المجلس بما في ذلك حظر انتشار الأسلحة في ليبيا، وهو ما يراه متابعون للشأن الليبي موضع اختبار جدي خلال الفترة المقبلة.