«عمل الوفاق» تناقش نتائج برامج العام الماضي

اجتماع وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق، 21 يناير 2020، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

ناقشت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق، النتائج المحققة من تنفيذ عدد من البرامج خلال العام الماضي، وكيفية توحيد الجهود لتنفيذ بعض البرامج المؤجلة ووضعها على قائمة الأولويات.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير المهدي الأمين مع وكيلي الوزارة علي عكاشة وخالد الشرع، حيث بحثوا آليات تنفيذ خطط الوزارة للعام 2020، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وتناول الاجتماع تطوير أساليب العمل المشترك بين إدارة جودة التدريب ومركز الجودة، والمعايرة المهنية في مجال اعتماد المراكز التدريبية.

ويوم الإثنين الماضي، أطلقت الوزارة تحذيرا من التعامل مع المراكز التدريبية الوهمية التي تمارس عملها دون إذن مزاولة رسمي، بعد استقبالها شكاوى عديدة حول تقديم بعض المراكز غير المعتمدة الخدمة التدريبية دون معايير ولا متابعة، مستغلة في ذلك احتياجات بعض الأفراد للأموال.

يذكر أن مركز الجودة والمعايرة المهنية التابع لوزارة العمل بصدد إصدار دليل جودة التدريب، كما يعتمد المراكز ذات الكفاءة وفقا لمعايير الجودة المنصوص عليها قانونا.