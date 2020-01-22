الثني يوجه بدراسة توصيل خط مياه من بنينا إلى توكرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 يناير 2020, 08:33 صباحا
اجتماع الحكومة الموقتة لبحث موقف المشروعات في توكرة وإجدابيا، 21 يناير 2020، (الموارد المائية)

وجه رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني بدراسة مشروع خط المياه الواصل من منظومة النهر الصناعي في بنينا وحتى بلدية توكرة؛ لحل مشكلة نقص المياه في بعض مناطقها.

جاء ذلك خلال اجتماع لبحث المشاريع المنفذة في بلديتي توكرة وإجدابيا، إذ استعرض تقرير إدارة المتابعة وتقييم الأداء عن المشاريع المتعاقد عليها في توكرة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، والبالغ قيمتها نحو 39 مليون دينار، ونسب إنجاز تلك المشاريع، حسب بيان المؤسسة الوطنية للموارد المائية ليبيا على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

واستعرض الثني تقريرا بشأن تنفيذ مشاريع الطرق في توكرة، والبالغة قيمتها نحو 14 مليون دولار، موجها بحصر مشكلات البلدية وإعداد مقايسات تقديرية لها، وتحديد أولوياتها لإمكانية تنفيذها خلال العام الجاري.

وناقش الاجتماع تقريرا آخر عن المشاريع المتعاقد عليها في السنوات الثلاث الماضية في بلدية إجدابيا، والتي تبلغ قيمتها 68.59 مليون دينار، إضافة إلى مشاريع الطرق فيها، والمقدرة بنحو 100 مليون دينار.

وأصدر الثني تعليماته بالإسراع في صرف المستخلصات جاهزة الدفع والمستوفاة للإجراءات القانونية، موجها بتشكيل لجنة برئاسة وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي؛ لمراجعة تلك المشاريع ومتابعتها ميدانيا، والوقوف على مستويات التنفيذ والصعوبات والعراقيل إن وجدت.

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