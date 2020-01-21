غوتيريس: لا مكاسب ميدانية لطرفي الصراع في طرابلس منذ إعلان حفتر «ساعة الصفر»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 يناير 2020, 11:45 مساء
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. (أرشيفية: الإنترنت).

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إن أحد طرفي الصراع في ليبيا لم يحقق أي مكاسب ميدانية في طرابلس منذ إعلان قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، ساعة الصفر في 12 ديسمبر الماضي، «غير أن قواته استعادت السيطرة على سرت في 6 يناير الحالي، بما في ذلك القاعدة الجوية وميناؤها البحري من قوات الوفاق».

وتابع غوتيريس في تقرير عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا يبرز أنشطة البعثة في ليبيا، منذ 26 أغسطس الماضي، أدى إعلان المشير حفتر ساعة الصفر إلى تهيئة عامة للقوات الداعمة لحكومة الوفاق،

وأسفر الهجوم والتعبئة عن اشتباكات مكثفة بين قوات الطرفين وتصعيد العمليات الجوية.

وأضاف أن 140 ألف شخص أُجبروا على الفرار من ديارهم، منذ بدء الأعمال القتالية جنوب طرابلس في الرابع من أبريل الماضي، كما سقط 254 قتيلًا من المدنيين و363 جريحًا.

وفي 12 ديسمبر الماضي، أعلن المشير خليفة حفتر «ساعة الصفر» لجميع الوحدات العسكرية في طرابلس، قائلًا «اليوم نعلن المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة».

وقال حفتر، «دقت ساعة الصفر، ساعة الاقتحام الكاسح الواسع التي يترقبها كل ليبي حر شريف وأهلنا في طرابلس بفارغ الصبر».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليبيا تصطدم بمصر في الطريق إلى كأس العالم 2022
رياضة محلية
آلية عزل الرئيس الأميركي بين محاكمتي ترامب وكلينتون
دولى
وزير خارجية تركيا يدعو حفتر إلى العودة للحل السياسي
ليبيا
جرائد فرنسية ترصد أبرز «ثغرات» تفاهمات برلين
ليبيا
34 ألفا و582 جريمة قتل في المكسيك خلال عام
دولى
تفاصيل جديدة عن خليفة أبوبكر البغدادي في قيادة «داعش»
عربى
الهوني يتوج بجائزة أفضل لاعب ليبي لعام 2019
رياضة محلية
مؤسسة النفط تعلن أنها ستضطر إلى «وقف إنتاج الخام بالكامل عند بلوغ القدرة ...
ليبيا
فرانس برس: مصير السلام في ليبيا لا يزال غامضاً بعد مؤتمر برلين
ليبيا
مجلس الاتحاد الأوروبي يعد مقترحات لتعزيز «الامتثال لوقف إطلاق النار في ليبيا»
ليبيا
سلامة: مغادرة كل المقاتلين غير الليبيين «بأسرع وقت» أهم أهداف اللجنة العسكرية
ليبيا
المعارضة الروسية تنظم احتجاجا كبيرا على خطة بوتين «الحكم للأبد» في فبراير
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مؤتمر برلين.. عودة إلى العملية السياسية أم عودة إلى مربع «الصخيرات»