«الخليج العربي للنفط» تزود بلدية بنغازي بخمس سيارات إطفاء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 يناير 2020, 11:00 مساء
شركة الخليج العربي للنفط تزود بلدية بنغازي بخمس سيارات إطفاء, 21 يناير 2020 (بلدية بنغازي)

زودت شركة الخليج العربي للنفط، الثلاثاء، بلدية بنغازي بخمس سيارات إطفاء جديدة مجهزة بالكامل.

وبحسب بيان للبلدية اليوم، تم التسليم بمقر الشركة بمنطقة قنفودة بحضور رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط محمد بالقاسم بن شتوان، ورئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر عمران بوجواري، وعضو لجنة الإدارة بالشركة للمالية والموارد البشرية والخدمات والنقل أشرف العبار، إضافة إلى عدد من المختصين.

وأوضح البيان أن ذلك يأتي ضمن برامج التنمية المستدامة والدعم المستمر الذي تقدمه شركة الخليج العربي للنفط وحرصًا منها على توفير وسائل السلامة العامة.

وأشاد رئيس المجلس التسييري للبلدية، بالدعم المستمر المقدم من شركة الخليج العربي للنفط لبلدية بنغازي وكافة المرافق العامة في البلدية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليبيا تصطدم بمصر في الطريق إلى كأس العالم 2022
رياضة محلية
آلية عزل الرئيس الأميركي بين محاكمتي ترامب وكلينتون
دولى
وزير خارجية تركيا يدعو حفتر إلى العودة للحل السياسي
ليبيا
جرائد فرنسية ترصد أبرز «ثغرات» تفاهمات برلين
ليبيا
34 ألفا و582 جريمة قتل في المكسيك خلال عام
دولى
تفاصيل جديدة عن خليفة أبوبكر البغدادي في قيادة «داعش»
عربى
الهوني يتوج بجائزة أفضل لاعب ليبي لعام 2019
رياضة محلية
مؤسسة النفط تعلن أنها ستضطر إلى «وقف إنتاج الخام بالكامل عند بلوغ القدرة ...
ليبيا
فرانس برس: مصير السلام في ليبيا لا يزال غامضاً بعد مؤتمر برلين
ليبيا
مجلس الاتحاد الأوروبي يعد مقترحات لتعزيز «الامتثال لوقف إطلاق النار في ليبيا»
ليبيا
سلامة: مغادرة كل المقاتلين غير الليبيين «بأسرع وقت» أهم أهداف اللجنة العسكرية
ليبيا
المعارضة الروسية تنظم احتجاجا كبيرا على خطة بوتين «الحكم للأبد» في فبراير
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مؤتمر برلين.. عودة إلى العملية السياسية أم عودة إلى مربع «الصخيرات»