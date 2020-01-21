«الخليج العربي للنفط» تزود بلدية بنغازي بخمس سيارات إطفاء

شركة الخليج العربي للنفط تزود بلدية بنغازي بخمس سيارات إطفاء, 21 يناير 2020 (بلدية بنغازي)

زودت شركة الخليج العربي للنفط، الثلاثاء، بلدية بنغازي بخمس سيارات إطفاء جديدة مجهزة بالكامل.

وبحسب بيان للبلدية اليوم، تم التسليم بمقر الشركة بمنطقة قنفودة بحضور رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط محمد بالقاسم بن شتوان، ورئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر عمران بوجواري، وعضو لجنة الإدارة بالشركة للمالية والموارد البشرية والخدمات والنقل أشرف العبار، إضافة إلى عدد من المختصين.

وأوضح البيان أن ذلك يأتي ضمن برامج التنمية المستدامة والدعم المستمر الذي تقدمه شركة الخليج العربي للنفط وحرصًا منها على توفير وسائل السلامة العامة.

وأشاد رئيس المجلس التسييري للبلدية، بالدعم المستمر المقدم من شركة الخليج العربي للنفط لبلدية بنغازي وكافة المرافق العامة في البلدية.