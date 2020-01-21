«الناتو» يعرض دعم عملية صوفيا لحظر تصدير السلاح إلي ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 يناير 2020, 09:40 مساء
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ, (أرشيفية : الإنترنت)

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» يانس ستولتنبرغ، إن الناتو يمكن أن «يفعل الكثير» لدعم عملية صوفيا التابعة للاتحاد الأوروبي في فرض حظر الأسلحة على ليبيا، مؤكدا عن تأييد «ناتو» لمقررات مؤتمر برلين ولحل سياسي في ليبيا.

وتابع ستولتنبرج «في الواقع، يمكننا فعل المزيد لتوفير الدعم إذا طلب الاتحاد الأوروبي ذلك أو دعا إليه».

ودعا البيان الختامي لمؤتمر برلين إلى تشكيل لجنة دولية لمتابعة مخرجاته، المتمثلة في تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى مراقبة الحظر الأممي لتوريد أسلحة لليبيا المفروض منذ العام 2011، ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع، وفرض عقوبات مناسبة على الطرف الذي ينتهك وقف إطلاق النار.

سلامة: اجتماع لجنة متابعة مؤتمر برلين منتصف فبراير

وكان يانس ستولتنبرغ يتحدث اليوم أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، حيث تطرق إلى مواضيع الدفاع المشترك والأوضاع في الشرق الأوسط وليبيا ومحاربة الإرهاب والتهديدات الروسية والصينية والإنفاق الدفاعي الأوروبي وتداعيات انسحاب بريطانيا من الاتحاد (بريكست).

ولا يرى حلف ناتو أي مشكلة في تعزيز الدفاع الأوروبي المشترك طالما بقي مكملاً للحلف ولم يُطرح كمنافس له، «يبقى الحلف حجر الأساس في الدفاع عن أمن أوروبا»، وفق كلامه.

واستخدم ستولتنبرغ الموضوع الليبي للدلالة على أهمية العمل على ضفتي الأطلسي، قائلا «تتذكرون أن تدخل الحلف في ليبيا عام 2011، سواء كان جيداً أو سيئاً، كان بناء على مبادرة دول أوروبية مثل فرنسا وبريطانيا»، مضيفا أن إرادة فرنسا وبريطانيا لم تكن لتتحقق دون وجود الحلف.

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